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Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar

Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar
Aracın camını kırıp milli boksörün çantasını çaldılar

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, arkadaşıyla birlikte tatil yapan milli boksör Harun Altıntaş’a ait aracın camını kıran şüpheliler, Altıntaş’a ait çantayı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Derinkuyu Mahallesi Hayıtlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; arkadaşı O.K. ile birlikte yaz tatilini Gökova Körfezi'nde geçiren milli boksör Harun Altıntaş, Akbük koyundan Çınar koyuna gitmek isterken mola vererek aracını yol kenarına park etti. Yüzlerce aracın park halinde olduğu bölgeye gelen şüpheliler, Altuntaş'a ait aracın sağ arka camını kırarak içerisinde para, kimlik, banka ve kredi kartları, sertifika, diploma ve antrenörlük belgesi ile diğer özel eşyalarının bulunduğu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Altuntaş'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, soyulan araçta inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışa başlattı. 

Son 1 haftada 6-7 olay meydana geldi 

Son olarak milli boksör Harun Altıntaş'a ait aracı hedef alan hırsızların, geçtiğimiz bir hafta içerisinde Türkiye Kızılay Derneği Muğla Şubesi Başkanı Yusuf Kayacık ve bir binbaşı ile 6-7 kişinin daha otomobillerinden aynı yöntemle soygun yaptıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Mehmet Barlas
 

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