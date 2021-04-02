Aracın denize uçtuğu alanda karadan ve denizden çalışma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre Kapuz Caddesi Tersane mevkisinde bir araç kontrolden çıkarak 100 metreden denize uçtu. Olayı gören balıkçılar yaralıların imdadına yetişti. Araçta bulunan bir kişinin cansız bedeni kıyıya çıkartıldı. Olay yerine gelen balık adamlar araçtaki diğer kayıp kişi için denizde arama çalışması başlattı.

AFAD ekipleri aracın uçtuğu ormanlık alana çıkarak arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de denizden arama tarama çalışmaları sürüyor. Eşinin haber vermesi ile olay yerine koşan Yunus Demirsay gazetecilere kazanın yaşandığı bölgede sıklıkla olay yaşandığını aktardı. Demirsay, "Banketlerden takla atarak aşağıya uçtu. Araçta da iki kişi var diyorlar. Daha önceden ben de karayollarına bilgi vermek için burada çok kazalar oluyor dedim. Aynı yerde bende kaza yaptım. Buraya ya banket yapılsın. Araçlar yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarı hızlı gidiyor. Buraya tedbir alınması gerekiyor. Ölümlerin olması şart değil. Karayollarından rica ediyorum. Belediyeden rica ediyorum" diye konuştu.



Drone ile de havadan görüntülenen olay yerinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Emrecan Bayram - Ahmet Bilal Hamzaçebi - Sertaç Özdemir

