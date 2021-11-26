Aracın direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Esenler İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kontrollerde 34 FAF 07 plakalı araç ile sürücüsü arandı. Sürücünün üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine, İzci Yedi Emin Otoparkına çekilen araçta ilk etapta herhangi bir bir suç unsuru bulunmadı. Direksiyonun sallandığını fark eden ekipler, aramayı derinleştirdi. Yapılan aramada çocuk çorabı ve sigara kutusunda saklı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta ayrıca 12 bin 150 lira, 200 dolar ve 100 euro ele geçirildi.



Armağan Yılmaz

