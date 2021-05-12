Aracın motoruna giren yavru kedi mahalleliyi seferber etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir genç, park halindeki kamyonetin içerisinden kedi sesi geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi, İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, aracın plakasından sahibine ulaşarak, bölgeye gelmesini istedi. Aracın sahibinin kaputunu açmasıyla birlikte yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Panikle motor bölümünden çıkan yavru kedi bu kez kamyonetin amortisörüne saklandı. Vatandaşların uğraşı sonucu amortisörden çıkan yavru kez bu kez de kamyonetin arka lastiğine girdi. Buradan da çıkartılan kedi, daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Yavru kedi ile mahalle sakinlerinin güldüren kovalamacası, kameralar tarafından görüntülendi.

Berktuğ Öncü

