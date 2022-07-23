Aracına çarpıp kaçan minibüsün önünü kesti

Bilecik kent merkezinden Pelitözü göletine doğru seyir halindeki Harun Garip idaresindeki 11 S 0049 şehir içi minibüs, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde park halindeki ticari aracın aynasını çarparak kırdı. Olay sonrası hızını kesmeyerek yoluna devam eden sürücüyü arkasına takılan şahıs tarafından Dostlar Sitesi önünde önü kesildi. Araçtan inmeyen minibüs sürücüsüne sinirlenen adam bir ara aracın camını yumrukladı. Ardından minibüs sürücüsü 'Abi kusura bakma kaç paraysa ödeyelim' diyerek şahsı sakinleştirmeyi çalıştı. Yaşanan bu olaylar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, bir yolcu ise 'Kardeşim çocuk ağlıyor' diye tepki gösterdi. Öte yandan araç içinde ayakta yolcu olduğu da gözlerden kaçmazken, yolcular, minibüs sürücünün çok hızlı gittiğini iddia ettiler.

Cem Kaan Toka