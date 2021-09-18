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Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış

Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış
Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra aracında sızan alkollü sürücü polisleri başında görünce önce şaşkınlık yaşadı, ardından tepki gösterdi. Hem suçlu hem de pişkin davranan alkollü sürücünün tavrı pes dedirtti.

Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış - Tıkla İzle

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri İnegöl-Yenişehir karayolu üzerinde seyrederken kırmızı ışık ihlalleri yapan aracın peşine düştü. İnegöl merkezdeki 3 ayrı sinyalizasyon ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, geçeceği son kırmızı ışığa gelmeden aracını durdurdu. Trafik ekipleri, aracın başına geldiklerinde sürücü Ersin K.'nın (26) direksiyon başında uykuya daldığını fark etti. Ekipler, sürücüyü uyandırdı. 1.3 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ersin K., şaşırıp, "Az çıkmış ya" diyerek tepki verdi. Ersin K., "Personelleri evlerine bıraktım. 3 tane bira içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında." dedi. Basın mensubunun "Neden alkol kullandınız?" sorusuna, "Senin güzelliğine içtim. Çok güzel gülüyorsun." diyerek tepki verdi.

Alkollü sürücüye 3 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 942 TL, alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay ehliyetine el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 

Salih Bilal Aslan
 

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