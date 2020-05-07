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Aracından inen şahsa motosikletin çarptığı anlar kamerada

Aracından inen şahsa motosikletin çarptığı anlar kamerada
Aracından inen şahsa motosikletin çarptığı anlar kamerada

Kartal’da yol kenarına park ettiği aracından inen şahsa motosiklet çarptı. Motosikletlinin süratli olmaması faciayı önlerken, kaza anı kameralara yansıdı.

Aracından inen şahsa motosikletin çarptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Kartal'da geçtiğimiz Mart ayında yaşanan olayda, bir kişi aracını yol kenarına park etti. Yolda ilerleyen motosikleti fark etmeyen sürücü, kapıyı açıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması ile yere savruldu. Yere düşen kişi ile motosiklet sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Yere düşen adam daha sonra kalkarak oradan uzaklaştı. Motosikletin fazla hızlı olmaması olası bir faciayı önledi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Otomobilin durduğunu gördüm, arabadan beyefendi indi. Karşıya geçerken motosikleti görmedi sanırım, motosiklet çarptı. Çantasıyla birlikte yere düştü. Biraz ağız dalaşı oldu ama bir şey yok. Adam kalkıp tekrar gitti” dedi.

Halit Arslan
 

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