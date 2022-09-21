Aracını durduran polislere kendini ihbar etti

Aksaray'da polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç sürücüsü, adeta kendini ihbar ederek sakladığı uyuşturucuların yerini gösterip “Arabada ne çıkarsa her şey benim” dedi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken sürücü gözaltına alındı.

Sürücünün yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) daha önceden de uyuşturucu madde kullanmaktan birçok kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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