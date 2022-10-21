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Aracını park ettiğine bin pişman oldu

Aracını park ettiğine bin pişman oldu
Aracını park ettiğine bin pişman oldu

Kocaeli'de 7 yaşındaki kız çocuğuna müdahale edilmesi için yola çıkan ambulans, hafif ticari aracın hatalı parkı sebebiyle sokağa giremedi. Sağlık ekipleri yürüyerek ulaştığı hastayı ambulansa taşıdı. Üzgün olduğunu söyleyen sürücü ise, "Cezamız neyse çekeceğiz" dedi.

Aracını park ettiğine bin pişman oldu - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesi Ömer Ağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğuna müdahale etmek için bölgeye gelen ambulans, hafif ticari aracın hatalı parkı sebebiyle sokağa giremedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri yürüyerek hastaya ulaştı. Kız çocuğu, ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulansa alındı. Aracını hatalı park eden sürücü Yavuz Ü. ise polis ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla bölgeye geldi. Sürücüye hatalı park sebebiyle 190 TL para cezası uygulandı.

Ömer Faruk Kıyak

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