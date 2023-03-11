Aracını tamir etmek için depremzedenin 12 bin TL'sini alan şahıs, ortadan kayboldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'dan Kayseri'ye gelen Bozan Öztürk, deprem bölgesinde zarar gören aracını tamir ettirmek için sanayide bir esnafa gitti. İlk başta aracının 8 bin TL masrafı olduğunu öğrenen Öztürk, dükkanın ortağı olduğunu söyleyen şahsın hesabına 8 bin TL gönderdi. Pazartesi günü aracı teslim almak için giden ve “4 bin TL daha ödeme” gerekiyor diyen aynı şahsın hesabına parayı gönderen depremzede Bozan Öztürk, toplamda 12 bin TL ücret ödedi. Aracını teslim aldıktan kısa bir süre sonra sorunun devam ettiğini gören Öztürk, gittiği dükkanda hayatını şokunu yaşadı. İddiaya göre dükkan sahibi, Öztürk'ün parayı gönderdiği şahsı tanımadığını, kendisinin bu işlemle alakasını olmadığını söyledi.

Neye uğradığını şaşıran Bozan Öztürk, yaşadığı olayı anlatarak, “Deprem bölgesi olan Adıyaman'dan Kayseri'ye geldim. Buraya geldiğimizde babam aracı sanayide bir tamirci arkadaşa götürmüş ve bırakmış. İlk etapta bana 8 bin TL gibi bir masrafın olduğu söylendi ve IBAN numarası gönderdiler. Memleketteyken 8 bin TL para gönderdim. Daha sonra geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'ye ailemin yanına geldim. Pazartesi günü bana aracı teslim edeceklerdi. Aracı almaya gittiğim zaman 4 bin TL daha ödemem olduğu söylendi. Aynı IBAN numarasına 4 bin TL daha gönderdim. Aracı kontrol ettiğimde herhangi bir işlem yapılmadığını gördüm. İşyerine gittiğimde oradaki şahsı bana bu işlemleri yapan arkadaşı tanımadığını, bu işlemle herhangi bir ilgisinin olmadığını söyleyerek beni dükkandan geri gönderdi. Oda başkanının yanına gittim, gerekli yerlere şikayette bulundum ama herhangi bir sonuç elde edemedik. Dükkan sahibi arkadaşı tanımadığını ve 14 gündür yanında çalıştığını söyledi. Yanında çalışan elemanları, muhasebecisi ve komşuları dahil herkes dükkanın ortağı olduğunu söylüyor. İşyeri sahibi de bunu kesinlikle kabul etmiyor. Zaten sigorta girişi de yokmuş. O yüzden 14 gündür yanımda, sonra kaçtı gitti, tanımıyorum, bilmiyorum diyor. Sanayide bir araştırma yaptım ve işyeri sahibi ile benim parayı gönderdikten sonra ortadan kaybolan adamın 15 yıldır bir dostlukları olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen yine de bunu kabullenmiyorlar. Mağdur olduk. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı” ifadelerini kullandı.

“Burada ne esnaf odaları, ne oto sanatkarlar odası ne de ticaret odası depremzedeye sahip çıkmadı”

Mağdur olan depremzedeyi ziyaret eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, depremzedelerin bu tür olaylarla daha büyük şiddetli deprem yaşadığını belirterek, “Bu insanlar o bölgede bir depremle sarsıldılar. O depremle sarsılıp oradan kaçtıktan sonra daha şiddetli bir depreme Türkiye'nin çeşitli illerinde kira sorunlarıyla, malzemelerin fiyatlarının artırılmasıyla yaşıyorlar. Buradaki vatandaşımızda buraya gelmiş ve tekrardan aracıyla dönecek. Aracın bazı hasarları olduğu için sanayide bir esnafa gidiyor. Orada ortaklar tarafından vatandaş karşılanıyor ve araç lifte kaldırılarak sorunları tespit ediliyor. Ardından da “şu kadar borcun olur” diyorlar. Ortaklardan birisi de IBAN numarası veriyor. “Pazartesi günü gel arabanı al” dediklerinde vatandaş gidiyor ve 4 bin TL daha istiyorlar. Banka hesabı üzerinden 12 bin TL para ödeniyor. Araba da hiçbir şey yapılmamış. Şirketin sahibi gözüken adam “ben onu tanımıyorum” diyor. Etraftaki insanlara sorulduğunda herkes onları ortak biliyor. Kendilerinde sorduğumuzda para için “tanımıyorum” diyorlar” diye konuştu.

"Şehrin adı lekeleniyor"

Şehrin adının lekelendiğini kaydeden Şahin, esnaf odalarına da tepki göstererek, “Bir şehri para için lekelemeye kimsenin hakkı yok. Burada ne esnaf odaları, ne oto sanatkarlar odası ne de ticaret odası buna sahip çıkmadı. “Bizim odamızın üyesi değil” diyorlar. Bu adam bu şehirde ticaret yapıyor. Bu sanayide esnaflık yapıyor. Bu kadar başı boş mu? Bu odalar sadece aidat almak için mi var. Bunlar sadece aidat mı alacak. Bu insanlar buraya geldiklerinde bir misafirperverlikle karşılanmışlar. Kimisi evini vermiş, kimisi yemeğini paylaşıyor. Elektrik, su parası dahil almayan güzel insanlar var. Bunların içerisinde bir mikrop çıkıyor ve “Kayserili esnaf depremzedeyi dolandırdı” diye çıkarıyor. İyileri de var tamam ama o kötülere karşı duracak. Buna esnaflık yaptırmayacaklar. Bu sahtekarlar burada barınmamalı. Yoksa bu depremzedeler asıl depremi buralarda yaşıyorlar. Bunu da yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Odalar artık sadece para alan kurum olmaktan çıksın, bir şeyler yapsınlar. Bir ahlakı, bir erdemi yerleştirmeye çalışsınlar. Bu çabaya çok ihtiyaç var. Bu deprem bir felaket. Evet, dersler çıkaracağız ama bu dersleri böyle çıkartmamız lazım. Bu yanlışları tespit ederek ve çözüm arayarak çıkartmamız lazım” şeklinde konuştu.

Ali Göç



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