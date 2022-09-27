Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi

Bursa şehir merkezinde hizmet veren T2 tramvay hattının raylarının üzerine 34 FR 3130 plakalı aracını park eden sürücü uzun süre gelmedi. Tramvayda bulunan yolcular yarım saat araç sürücüsünün gelmesini bekledi.
Beklemekten sıkılan yolcular tramvaydan aşağı inip beklemeye başladı. Uzun bekleyişlerinden ardından araç sürücüsü gelmeyince raylardaki araç polis çekici aracıyla çekilerek trafik otoparkına görüldü. Aracın çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti.
Burak Türker
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