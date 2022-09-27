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Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi

Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi
Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi

Bursa'da aracını tramvay yoluna park etti. Yolcular yarım saat bekledi, sürücü gelmeyince araç çekiciyle çekildi.

Aracını tramvay yoluna park etti, yolcular yarım saat bekledi - Tıkla İzle

Bursa şehir merkezinde hizmet veren T2 tramvay hattının raylarının üzerine 34 FR 3130 plakalı aracını park eden sürücü uzun süre gelmedi. Tramvayda bulunan yolcular yarım saat araç sürücüsünün gelmesini bekledi.

Beklemekten sıkılan yolcular tramvaydan aşağı inip beklemeye başladı. Uzun bekleyişlerinden ardından araç sürücüsü gelmeyince raylardaki araç polis çekici aracıyla çekilerek trafik otoparkına görüldü. Aracın çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti.

Burak Türker

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