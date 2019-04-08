Aracının bütün camlarını kırdılar, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Pehlivan(51) bir hafta önce arkadaşı Ali Ö. ile sohbet etmek için buluştu. Ali Ö. ile dernekte oturan Pehlivan'ın otomobilinin anahtarı, Ali Ö.'nün oğlu U.Ö.(30) tarafından alındı. Aldığı otomobili "bir saat sonra getireceğim" diyerek bir hafta boyunca ortadan kaybolan U.Ö.'ye ulaşmaya çalışan yakınları "Otomobili 5 bin lira karşılığında geri getireceğim" cevabını aldı. Polise giderek arkadaşı Ali Ö. ile birlikte şikayetçi olan Pehlivan, aracını geri alabilmek için U.Ö.'ye 5 bin lira para verdi. Kendi otomobilini 5 bin lira vererek geri alan Pehlivan, bir de üstüne her yeri hasarlı olan otomobilini tamir ettirdi.

"Silahla tehdit edildi"

U.Ö.'ye parayı verdikten sonra her şeyin biteceğini düşünen Pehlivan, arkadaşı Ali Ö. ile birlikte dernekte sohbet ettiği esnada kapıdan içeriye U.Ö. girdi. Pehlivan'dan şikayet dilekçesini geri almasını ve tekrar para vermesini talep eden U,Ö. olumsuz cevap alınca Pehlivan'ı tehdit etti. Tehditlere de karşılık bulamayan U,Ö. dernekten aldığı sopayla birlikte aşağıya inerek Pehlivan'ın otomobiline saldırdı. Saldırdığı otomobilin camlarını tuz buz eden öfkeli genç olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Pehlivan, arkadaşı Ali Ö. ile birlikte durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, camları kırık otomobilde yaptıkları incelemelerin ardından soruşturma başlattı. Umut Pehlivan ve saldırganın babası Ali Ö.'nün şikayetçi olmasının üzerine şahısları karakola götürerek ifadelerini aldı. Polis ekipleri babasının arkadaşının otomobilini alarak gasp eden, otomobili 5 bin lira karşılığında geri veren, 1 hafta sonra da otomobilin camlarını kıran saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

"Kendi arabamı 5 bin lira vererek geri aldım"

Arkadaşının oğlu U.Ö.'nün daha önce aracın anahtarını alarak kaçırdığını ifade eden Umut Pehlivan, "Otomobili geri istediğimizde bir, iki saate geri getireceğini söylemesine rağmen 1 hafta boyunca arabayı getirmedi. Bende arkadaşım Ali Ö. ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldum. Bir sonuç çıkmayınca U.Ö. benden 5 bin lira talep etti. Bende kendi aracımı alan şahısa 5 bin lira vererek aracımı geri aldım. Aracımı darmadağın geri getirdi ona rağmen ben aracımı kendim yaptırdım." diye konuştu.

"Şikayet dilekçemi geri almak için beni tehdit etti"

Arkadaşıyla birlikte sohbet ettiği sırada içeriye giren U.Ö.'nün saldırısına uğrayan Pehlivan," İçeri girer girmez şikayet dilekçemi geri almamı istedi, hatta üstüne bir de benden para talep etti. Beni tehdit etti. Tehditlere karşılık vermediğimi görünce eline sopa alarak dışarı çıktı ve aracıma saldırdı." dedi.

"Arkadaşımda oğlundan şikayetçi oldu"

35 senelik arkadaşının oğlu tarafından bu olayların başına geldiğini söyleyen Pehlivan," Bu olaylar yaşanırken 35 senelik arkadaşım da yanımdaydı, o da bu yaşananlara şahit oldu. Bu yaşananlardan ötürü o da oğlundan şikayetçi oldu." diye konuştu.

Fatih Çapkın

