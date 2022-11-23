Aracının gösterge panelini çalanların başına ödül koydu

Olay, dün sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar, sokak üzerinde park halindeki araca yaklaştı. Arabanın sağ ön kapısının camını kıran şüpheliler, otomobilin gösterge panelini yerinden söktü. Çaldıkları panelle birlikte araçtan çıkan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Öte yandan, Büyükçekmece'de aynı yöntemle 2 ayrı noktada da araçtan hırsızlık konusu gerçekleştiği öğrenildi. Maddi zararın 200 bin liraya yakın olduğu öğrenildi. Sabah, otomobilinin durumunu gören araç sahibi İhsan Coşkun büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma başlattı. Aracının gösterge paneli çalınan Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen İhsan Coşkun hırsızları bulup polis ekiplerine ihbar eden kişiye 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

Konu ile ilgili konuşan araç sahibi gurbetçi İhsan Coşkun, “Sabah aracımın yanına gittiğimde aracımı bu şekilde gördüm. Arabamın camını kırmışlar. İçerisindeki gösterge panelini çalmışlar. Yaklaşık 200 bin lira zararımız var. Maddi imkanlarımızla bu zararı karşılayabiliriz ama bunu yapan insanlara çok kızdım. Bu hırsızları bulup polise ihbar eden kişiye 100 bin lira vereceğim. Yetkililerden çok fazla yardım bulamıyoruz” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.