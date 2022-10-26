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Aracının içinde fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Aracının içinde fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu
Aracının içinde fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin içinde fenalaşan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aracının içinde fenalaşan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu - Tıkla İzle

Olay, Sorgun Bulvarı trafik ışıklarında meydana geldi. 07 AUT 956 plakalı otomobiliyle hareket halinde bulunan Ahmet Haczeyin, kırmızı ışık yanınca durdu. Araç yeşil ışığın yanmasıyla biranda geriye doğru giderek şehir içi minibüsünün tamponuna çarptı. Minibüs sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Haczey, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arif Kaplan
 

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