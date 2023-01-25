Aracının kaputundaki kadına aldırış etmeden yoluna devam etti

Meksika'nın Ecatepec şehrinde bir sürücü, yoldan geçen bir kadına çarptı. Çarpma sonucu kadın aracın kaputunun üzerinde kaldı. Sürücü kadına aldırış etmeden kaputun üzerindeki kadınla metrelerce yol gitti. Ecatepec şehri polisinin olayın ardından kısa sürede harekete geçerek sürücüyü gözaltına aldığı bildirilirken, 29 yaşındaki kadının kazada hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Yaralı kadın yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak araç sürücüsünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ifade ederek, kaputtan inmek istediğini defalarca söylemesine rağmen şoförün aracı durdurmadığını belirtti.

Sürücünün kadının kaputun üzerinden sürüklediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Saim Sevinç



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