Aracının LPG tankını sökerken ölümden döndü

Olay, Koyunbaba Mahallesi Koyunbaba Caddesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. 19 EL 340 plakalı arabasının LPG göstergesi çalışmayan Yahya Sert (68), evin garajında bulunan aracın LPG tankını sökmeye karar verdi. Sert, şarjlı tornavida ile söktüğü tanktan sızan gazın aniden alev alması üzerine yaralandı. Patlamayı duyarak gelen komşuları araçlarında bulunan yangın tüpleri ile müdahale ettiler. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ettiler. Patlama sırasında elleri ile saç ve bıyıkları yanan Yahya Sert, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İsmail Kabakdere

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