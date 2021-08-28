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Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu
Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan sel felaketinde, aracının sel sulara kapılarak sürüklendiğini gören kadın, gözyaşlarına boğuldu. Kadın sürüklenen aracını ise cep telefonu ile görüntüledi.

Aracının sele kapıldığını gören kadın, gözyaşlarına boğuldu - Tıkla İzle

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı. Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun ilçelerinden birisi olan İnebolu'ya bağlı Güneşli köyü Hızaryanı Mahallesi'nde bir aracın sele kapılma anının cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Sel sularına kapılan aracını görüntüleyen bir kadın, gözyaşlarına boğuldu. Sürüklenen aracını saniye saniye görüntüleyen kadın, bir yandan da aracının arkasından ağladı.

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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