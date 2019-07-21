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Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı
Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Bursa’da tavanına bağlı yatakla seyir halindeki otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aracının üzerine bağladığı yatakla ilerleyen sürücü tehlike saçtı - Tıkla İzle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Mağazadan aldığı yeni yatağı biran önce evine götürmek isteyen müşteri, taşımak için araç bulamayınca kendi aracıyla taşımaya karar verdi. Kapalı kamyonetin bagajına sığdıramadığı yatağı aracın üzerine bağlayan sürücü, arka kapıları da açık vaziyette yola koyuldu.

Bir vatandaşın cep telefonuna takılan görüntülerde, ilerleyen aracın yakınında kimsenin olmaması ve yatağın düşmemesi büyük bir faciayı önledi. Yatağın düşmemesi için bir kişinin de eliyle arabanın üzerindeki yatağı tutması dikkat çekti.  

Seyfettin Aras

 


 

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