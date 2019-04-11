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Aracıyla 200 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü

Aracıyla 200 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü
Aracıyla 200 metrelik uçurma yuvarlanan sürücü öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 15.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Yayla Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ak'ın idaresindeki 07 NYR 211 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 200 metre yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçlara takılarak duran kamyonetteki ağır yaralı sürücü Ak bulunduğu çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ak, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ak buradan da Özel Alanya Anadolu Hastanesine getirilerek tedaviye alındı. Yoğun bakıma yatırılan Ak, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailesine teslim edilen Akın cenazesi bugün Mahmutlar Cücenler Mezarlığında toprağa verildi.  

Erdal Anak
 

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