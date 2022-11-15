Aracıyla geçerken sarkıntılık yaptı, sokak ortasında kalaslarla dövüldü

Olay, dün Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde araç kullanan şahıs, yol kenarındaki bir kadına sarkıntılık yaptı. Durumu fark eden kadının yakınları şahsı kovalamaya başladı. Araç sürücüsü kovalamaca sırasında girdiği bir sokaktaki inşaat kalaslarına çarparak durdu. Öfkeli kişiler, araçtaki şahsa vurmaya başlarken aralarından biri, arabanın ön ve arka camlarını yerdeki kalasları alarak kırdı. Taraflardan biri diğerlerini sakinleştirmeye çalışırken bir kişi, araçtaki şahsı işaret ederek “Bu adam bir sapık. Polisi arayın” dedi.. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mert Yıldırım - Erdal Can İçelli

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