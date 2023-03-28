Aracıyla polis noktasına dalarak takla attı: 5'i polis 6 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolunda 26 ADL 179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik uygulama noktasındaki Özel Harekât Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Burak Y., ile 5 özel harekât polisi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Abdullah Güçlü
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