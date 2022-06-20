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Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı
Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı

İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 35 yaşındaki F.Ö. isimli şahsın aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 gram kokain, 10 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ekstacy uyuşturucu hap, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat Yunus İkizoğlu - İbrahim Şahin Demir

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