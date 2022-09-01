Araçla çarptı ölüme terk etti... Hayvan severlerin çabası yeterli olmadı

Kaza Mudanya Bademli mahallesi yolunda gerçekleşti, Bademli yolunda ilerleyen bir araç karşıdan karşıya geçen bir köpeğe çarparak aracın altında sürükledi. Yaralanan köpeği olay yerinde bırakarak kazanın olduğu yerden uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine harekete geçen HACİKO Derneği üyeleri yaralı hayvanı bulunduğu yerden alarak özel bir hayvan kliniğine götürdü. Burada ameliyata alınan köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dernek üyeleri köpeğe çarpıp kaçan ölmesine sebep olan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Yaralı köpeğin çekilen röntgeninde daha önceden isabet aldığı tespit edilen ateşli tüfek saçmaları tespit edildi.

Burak Türker