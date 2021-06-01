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Araçla makas atıp kayda aldılar

Araçla makas atıp kayda aldılar
Araçla makas atıp kayda aldılar

Maltepe’de bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençlerin canlarını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçla makas atıp kayda aldılar - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe sahilinde öğle saatlerinde meydana geldi. Bir araç içerisindeki bir grup genç, trafiğin yoğun olduğu esnada seyir halinde oldukları araçla makas atarak ilerledi. Gençler, diğer araç sürücülerinin de canını hiçe sayarak trafikte ilerlediği o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Trafikte makas atarak ilerleyen gençlere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Görüntülerde, araç sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği, yanında bulunan arkadaşlarının ise o anları kayda alarak, makas atılan araçları saydığı görülüyor.

Abdul Samet Kaya
 

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