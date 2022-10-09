Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yolda yürüyen 2 genç ölümden kıl payı kurtulurken, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan fırına daldı. Neye uğradığını şaşıran fırındakiler ile kaza yapan araç sürücüleri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, kavgaya karışan 3 şahıs gözaltına alındı.

Medeni Topaloğlu



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