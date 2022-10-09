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Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu
Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu

Küçükçekmece’de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yolda yürüyen 2 genç ölümden kıl payı kurtulurken, kontrolden çıkan araç fırına daldı. Kaza sonrası fırın sahibiyle kaza yapanlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Araçlar çarpıştı, gençler ölümden kıl payı kurtuldu - Tıkla İzle

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak ile caddenin kesiştiği noktada otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yolda yürüyen 2 genç ölümden kıl payı kurtulurken, kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan fırına daldı. Neye uğradığını şaşıran fırındakiler ile kaza yapan araç sürücüleri arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 3 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, kavgaya karışan 3 şahıs gözaltına alındı. 

Medeni Topaloğlu
 

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