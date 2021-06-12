Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Divriği yolu Ulukapı köyü yakınlarında meydana geldi. Divriği'den Sivas istikametine gitmekte olan C.Y yönetimindeki 58 LB 193 Volkswagen marka otomobil ile karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki 58 NV 270 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ve Fiat marka otomobilde bulunan G.C., M.C. ve E.A. yaralandı. 5 yaralı ambulanslar ile Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada C.Y. isimli sürücü güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine zorluk çıkarttı. Alkol testi yaptırmamak için direndi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Demet Karakuş - Mustafa Koçyiğit

