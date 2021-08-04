Kahramanmaraş'ta bir yedi emin otoparkında çıkan yangında araçlar tek tek patlayarak yanıyor.

Yangın, Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan bir otoparkta çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

71 araç yandı

Kahramanmaraş'ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 71 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan yediemin otoparkından çıkan yangına ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı, su tankerleri ve 50 civarında personel sevk edildi.

Otoparktaki yangın, hızla yayılarak diğer araçlara da sıçrarken, bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 71 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Otoparktaki araçların yanma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangında bazı araçların patlayarak yandığı görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Ulubey