İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Araçlar yağmur sularının içinde kaldı

Araçlar yağmur sularının içinde kaldı
Araçlar yağmur sularının içinde kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde etkili olan ve 45 dakika süren sağanak yağış sonrası çevre yolunda bazı araçlar yağmur sularının içinde kalırken, araç sahipleri ise çaresizce araçlarının kurtarılmasını bekledi.

Araçlar yağmur sularının içinde kaldı - Tıkla İzle

Meteorolojinin Aydın için kuvvetli yağış uyarısının ardından Kuşadası'nda akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan sağanak yağış 45 dakika boyunca etkisini gösterirken, bazı yollar göle döndü. Çevre yolunda ise iki otomobil biriken yağmur sularının içine gömüldü. Araç sürücüleri ise araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahipleri yarı bellerine gelen suda dakikalarca otomobillerinin kurtarılmasını bekledi.

Bölgeye gelen bir trafik polisi ise tıkanan yağmur suyu kanalını açmak için uğraş verirken, suya gömülen araçları kurtarmak için bir iş makinesi yardıma koştu.

Ekrem Keser
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.