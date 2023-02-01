Araçlarda dikkatsizce kullanılan antifirize dikkat

Vural Çallı, kış aylarında dikkatsizce kullanılan antifirizin önemine dikkat çekti. Usta Çallı, kontrolsüzce kullanılan antifirizin araçlarda bir takım sorunlar meydana getirdiğini vurguladı. Kırmızı ve yeşil renkli antifirizin bir arada kullanılmasının, arabalarda geri dönüşü olmayan problemlere yol açtığını söyleyen Çallı, ayrıca kışın eski model otomotivlerde mavi, yeni modellerde ise genellikle kırmızı antifiriz kullanıldığını anlattı.

“Mekanizmanın sağı solu patlayabiliyor”

“Kışın eski model araçlarda mavi, yeni modellerdeyse genelde kırmızı antifiriz kullanılır” diyen tecrübeli sanayici Çallı, konuyla alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kırmızı antifiriz, organik olarak adlandırılır. Eğer bunları kullanırsak araçlarımızda hem donma sıkıntısı olmaz hem de küflenme, oksitlenme, karbüratör tıkanması gibi sorunlar yaşanmaz. Biliyorsunuz ki su da oksitlenebilir ve yapısında kireç olabilir. Bu durum kaloriferleri tıkar. Kışın antifiriz koysanız dahi eskisi gibi randıman vermeyecektir. Eski model araçlarda yanlış organik antifiriz kullanımı, mekanizmanın sağını solunu patlatabiliyor. Kırmızı ve yeşil antifiriz kullanımını kesinlikle bir arada tavsiye etmiyorum. Çünkü ikisinin faktörleri farklı olduğu için uygun olmuyor. Bu yüzden de kırmızıysa kırmızı, maviyse mavi konulması en doğrusudur.”

Karbüratör peteklerinin tamirini genellikle elektrikçilerin yaptığını aktaran Çallı, “Petekler ve karbüratör için üretilen ilaçlar mevcut olup bizler, duruma müdahale edip bölgeyi temizliyoruz. Motor içleri için de ayrı katkı ilaçları koyuyoruz. Onlar da radyatörleri temizliyor” şeklinde konuştu.

Oğulcan Öner - Fatih Mehmet Seyhan



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