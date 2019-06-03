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Araçları taşla çizen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Araçları taşla çizen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı
Araçları taşla çizen bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişinin, yolda park halinde duran araçları yerden aldığı taşla çizerek bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından mahalledeki araçların çizildiği fark edildi. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yoldan bulduğu taşları alıp araçları çizen bir kişi tespit edildi. Araçları taşla çizen şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Araç sahipleri araçlarının yanına gittiklerinde çizikleri görmesi sonucu polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polisler eşkalini belirledikleri şüpheliyi her yerde arıyor.  

Fatih Çapkın
 

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