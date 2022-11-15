Araçların kapılarını açamayınca kendini kaydeden güvenlik kamerasını çaldı

Tepebaşı İlçesi Zafer Mahallesi Ceylan Sokak'ta bulunan Çakmak Apartmanı'nda geçtiğimiz günlerde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Gece geç saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, park halindeki araçların kapısını yokladığı güvenlik kameraları tarafından kayda alındı. Kayıtlarda, aracın kapısını açamayan şahısın, ilk önce gözüne kestirdiği güvenlik kamerasının altına geri dönüşüm aracı ile yanaştığı, daha sonra aracın üzerine çıkarak iki kamerayı dakikalar içinde sökerek çaldığı görüldü. ‘Bu kadarı da pes' dedirten olay sonrasında, güvenlik kameraları çalınan bina sakinlerinin, olayla ilgili polise başvuracakları öğrenildi.

Bahadır Turgut - Seyfullah Solak

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