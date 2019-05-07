Araçlarından ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçta ruhsatsız silah olduğunun ihbar edilmesi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan planlama, takip ve çalışma neticesinde, durdurulan araçta yapılan aramada 2 şüpheliye ait; toplamda 2 adet ruhsatsız 7,62 mm tabanca, 2 adet şarjör ve ele geçirilen tabancalara ait 28 adet 7,62 mm fişek ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüphelilerin ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dursun Ekrem Er

