İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçlarından ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi çıktı

Araçlarından ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi çıktı
Araçlarından ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi çıktı

Tokat'ın Niksar ilçesinde durdurulan şüpheli araçta jandarmanın yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araçta ruhsatsız silah olduğunun ihbar edilmesi üzerine hemen harekete geçti. Yapılan planlama, takip ve çalışma neticesinde, durdurulan araçta yapılan aramada 2 şüpheliye ait; toplamda 2 adet ruhsatsız 7,62 mm tabanca, 2 adet şarjör ve ele geçirilen tabancalara ait 28 adet 7,62 mm fişek ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.
Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüphelilerin ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.  

Dursun Ekrem Er
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.