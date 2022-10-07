Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler

Bitez Mahallesi, Kocataş Caddesi üzerinde park halindeki minibüs, birden yanmaya başladı. Ön kısmı alevlere teslim olan aracı fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangını gören vatandaşlar da damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar. Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan



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