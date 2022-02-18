İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Erzincan'da sulama kanalına uçarak kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Tıkla İzle

Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Kemah kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A.'nın kullandığı 69 AF 217 plakalı araç bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber etti. Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Emin Ferhat Sevilir
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.