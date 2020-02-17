Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

Kaza, Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde ile 1760 sokağın birleştiği kavşakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayko 1. cadde üzerinde ilerleyen A.B. idaresindeki 35 AH 6529 plakalı araç, 1760 sokak üzerinden caddeye çıkan M.M. idaresindeki 09 EL 634 plakalı araçla kavşak içinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağaca çarparak durabilen aracın içerinde sıkışan sürücü M.M polis ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Araç sürücüsü M.M ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Onur Durmuş