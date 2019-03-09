İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı
Araçta unutulan köpek 12 saat sonra kurtarıldı

Eskişehir’de bir cip içerisinde unutulan köpek, yaklaşık 12 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Yenilik Sokak üzerinde 06 AIJ 40 plakalı park halinde bulunan bir araçtan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden vatandaşlar, araç içerisinde bir köpek olduğunu gördü. İlk olarak aracın sahibi Ali İhsan K.'ya ulaşmaya çalışan vatandaşlar, başarısız olunca durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sabah saatlerinden itibaren aracın içinde olduğu belirlenen köpek burada da dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Aracın sahibine ulaşamayan ekipler, çareyi çilingir çağırmakta buldu. Kapının açılması üzerine köpek yetkililer tarafından hayvan taşıma aracıyla Tepebaşı Beldiyesi Doğal Yaşam Merkezine götürüldü.  

Çağatay Gür - Burak Tekin - Abdullah Güçlü
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.