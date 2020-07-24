İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu

Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu
Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Titreyengöl yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, jandarma, orman ve itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu - Tıkla İzle

Yangın, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde 5 yıldızlı otellere giden yol üzerinde bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri fark etti. Kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında çam ağaçlarından fırlayan çam kozalakları Titreyengöl kenarındaki kurumuş otlar ve çalılıkları tutuştururken, jandarma ve itfaiye ekipleri kozalağın düştüğü yerlere anında müdahalede bulunarak yeni yangınların çıkmasının önüne geçti. Kısa sürede söndürülen yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Arif Kaplan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.