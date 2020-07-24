Araçtan atılan izmarit orman yangınına sebep oldu

Yangın, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde 5 yıldızlı otellere giden yol üzerinde bir araçtan sigara izmariti atılması sonucu çıktığı tahmin edilen yangını bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri fark etti. Kızıl çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından rüzgara rağmen büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında çam ağaçlarından fırlayan çam kozalakları Titreyengöl kenarındaki kurumuş otlar ve çalılıkları tutuştururken, jandarma ve itfaiye ekipleri kozalağın düştüğü yerlere anında müdahalede bulunarak yeni yangınların çıkmasının önüne geçti. Kısa sürede söndürülen yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Arif Kaplan