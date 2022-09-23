Araçtan çaldıkları çantayı boşaltıp fark edilmemek için yerine bıraktılar

Olay, merkez Karatay ilçesindeki Vatan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova'dan Konya'ya aracının tamiri için geldiği öğrenilen Fevzi Topbaş 42 ABD 178 plakalı kamyonetini sanayide bir arkadaşının iş yeri önüne park etti. Fevzi Topbaş, içerisinde 30 lira değerinde altın, gümüş ve telefon bulunan çantasını da aracında bıraktı. Kısa süre sonra arkadaşının yanından çıkan araç sahibi Fevzi Topbaş, giderken bıraktığı çantasının yerinden oynadığını fark etti. Bunun üzerine çantayı kontrol ettiğinde içinin boş olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı.

İbrahim Yetkin



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