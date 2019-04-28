Araçtan cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün günü saat 21.00 sıralarında Akseki-Konya yolu Yarpuz Mahallesi mevkisinde 42 GBT 02 plakalı araçta arama yapıldı. Araç içinde poşetlenmiş halde 11 adet ruhsatsız SİGSAUER marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Mehmet Y. ve İbrahim Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Y. tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edilirken diğer şüpheli İbrahim Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ayşe Çatlı