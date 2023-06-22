Arafat hazırlıkları tamamlanıyor

Zilhicce ayının bu sene Haziran sonuna denk gelmesi, Arafat Vakfesi'nin yılın en sıcak günlerinde yapılacağını gösteriyor. Mekke-i Mükerreme'de gündüz hava sıcaklığı ortalaması bu hafta 43 dereceyi geçti. Arafat Vakfesi'nde hacı adaylarının baygınlık geçirmemesi için yürüyüş yolları üzerinde yüzlerce su zerreciği püskürten fıskiyelerin faal hale getirildiği gözlendi. Kentteki aşırı sıcaklar nedeniyle aşırı ısınan cep telefonları ile çekim dahi yapılamıyor.

Hacı adayları 27 Haziran Salı günü gerçekleşecek Arafat Vakfesi öncesinde akın akın Cebel-i Rahme'yi ziyaret ediyorlar. Bu sene inşaat çalışmaları sebebiyle, Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennetten çıkarıldıktan sonra geldikleri, dünyada buluştukları yer olarak rivayet edilen Arafat'taki Rahmet Tepesi'ni vakfe öncesi yüz binlerce hacı adayı görmeye geliyor. Bu sene yoğun hazırlıklar sebebiyle ziyaretçilerin, vakfe öncesi çıkmalarına müsaade edilmeyen Cebel-i Rahme'yi ancak 100 metre uzaktan görebiliyor.

Her ülkenin kendilerine ait bölgelerde kurdurulan büyük çadırlar bakımdan geçirildi. Devlete ait birimlerin cihazları kontrol edilirken, su fıskiyeleri de test maksatlı çalıştırılıyor. Arafat'ta yeni yapılan büyük tuvaletler ve abdesthaneler de bu sene devreye alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da, geçen sene olduğu gibi bu sene de Arafat'ta Türk hacılarına yatak, yastık ve pike verecek.

Arafat'a intikaller Terviye günü olan 26 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak.

Mekke'de yaşlı hacı adaylarının gündüz saatlerinde dışarıya çıkmaması tavsiye ediliyor. Bu sene yine Türk hacılarına tahsisli özel yoldan otobüslerle kafileler Arafat'a çıkacak.

İrfan Altıkardeş - Mahmut Şahin

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