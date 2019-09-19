İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı
Araklı Tüneli içinde kaza: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Araklı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 PK 685 plakalı içi su şişesi ile dolu araç, tünel içerisinde dörtlüleri yanık vaziyette duran 61 DT 227 plakalı araca dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarparak takla attı. Kazada, 61 DT 227 plakalı araçta bulunan Veli ve Fatma Çakır yaralanırken, yaralılar Araklı İtfaiye ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkartıldı. 61 PK 685 plakalı aracın sürücüsünün de yaralandığı kaza sonucu etrafa saçılan su şişeleri ve kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları sonrasında ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yusuf Genç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.