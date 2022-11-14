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Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı

Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı
Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı

Ruhsatlı silah bakım atölyelerinde yasa dışı yollarla ürettikleri silahları satarak haksız kazanç sağlayan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirilirken, örgütün yöneticiliğini ‘Komutan’ lakaplı eski Jandarma Yüzbaşı Özkan Y.’nin yürüttüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce'de yasa dışı yollarla ürettikleri silahları Ankara'da satarak haksız kazanç elde eden suç örgütünü tespit etti. 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara, İstanbul ve Düzce'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ünün ev hapsine çarptırıldığı, serbest bırakılan 4 kişiden 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

Ali Nargüner
 

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