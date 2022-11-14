Aralarında eski yüzbaşının bulunduğu kaçak silah çetesine operasyon: 14 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce'de yasa dışı yollarla ürettikleri silahları Ankara'da satarak haksız kazanç elde eden suç örgütünü tespit etti. 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri Ankara, İstanbul ve Düzce'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ünün ev hapsine çarptırıldığı, serbest bırakılan 4 kişiden 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest kaldığı aktarıldı.

Ali Nargüner



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