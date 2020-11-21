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Aralarında husumet bulunan abi, kardeşini vurdu

Aralarında husumet bulunan abi, kardeşini vurdu
Aralarında husumet bulunan abi, kardeşini vurdu

Adana’da bir kişi husumetli olduğu ağabeyi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir İlçesi'ne bağlı Sinanpaşa Mahallesi 4038 sokakta bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K., daha önce arasında husumeti bulunan kardeşi E.K.'nın atölyede olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine Karataş Bulvarı üzerine aracını park eden A.K., montunun içine sakladığı tabanca ile atölyeye gelip, kardeşine 5 el silah sıktı. Sol bacağından yaralanan E.K., olduğu yere yığılırken abisi A.K. ise aracına binerek kaçtı.
Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan E.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri A.K.'yi aramaya başladı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay
 

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