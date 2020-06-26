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Arama ekipleri sarp kayalardan oluşan dere yatağında genç kızı böyle arıyor

Arama ekipleri sarp kayalardan oluşan dere yatağında genç kızı böyle arıyor
Arama ekipleri sarp kayalardan oluşan dere yatağında genç kızı böyle arıyor

Bursa'da 6 gün önce sele kapılan genç kızı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarp kayalardan oluşan dere yatağında arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kayıp kızı bulmak için şelalelerden böyle geçiyor.

Arama ekipleri sarp kayalardan oluşan dere yatağında genç kızı böyle arıyor - Tıkla İzle

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yakınlarıyla birlikte gittiği bağ evinde sele kapılan ve bir daha haber alınamayan Derya Bilen'in arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Derya'yı bulmak için sarp kayalardan ve dağlık araziden şelalelerin bulunduğu dere yatağına inen arama kurtarma ekipleri, genç kızı bulmak için seferber oldu. Genç kızın sürüklenme ihtimaline karşı da arama çalışmalarına genişleten ekipler, Derya'nın yakınlarıyla birlikte sele kapıldığı bahçeden yaklaşık 18 kilometrelik dere yatağı boyunca didik didik aranıyor. Sel nedeniyle biriken çamur, dere yatağında bulunan kaya ve ağaçların altına bakan ekipler, genç kızın bir izine rastlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Çapkın

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