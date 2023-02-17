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Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu
Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu

Hatay'da bir enkazda yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında hasar gören binadan aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu. Ekiplerin düdük çalarak enkazdan çıkmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında aniden çıkan güvercin, paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Hatay Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin canlı olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yan tarafta ayakta kalan bir binadan galeri açarak enkaza girmek istedi. Ekiplerin çalışması sırasında binadan aniden çıkan güvercin ise paniğe neden oldu. Enkaz üzerindeki arama kurtarma çalışanları düdük çalarak alanı terk etmeye başladı. Kısa süre sonra binadan çıkanın sadece bir kuş olduğu anlaşıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Burak Öztürk - Murat Horoz - Senat Destanoğlu - Onur Hamzaoğlu

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