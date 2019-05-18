Arama kurtarma çalışmasında şehit olan askerin acı haberi eşine ulaştı

Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan JAK Timi'nden 2 asker, saat 17.30 sıralarında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. Bölgeye çok sayıda JAK, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu akıntıya kapılan 2 asker, olay yerinden 700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in acı haberi Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde babaevinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'e verildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez'in 1 çocuk babası olduğu, naaşının memleketi Gaziantep'e defnedileceği öğrenildi.

İbrahim Yetkin