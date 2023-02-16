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Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı

Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı
Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ikinci büyük depremde enkaz başında yakalanan arama kurtarma ekiplerine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, yaşananlar ise mahşeri andırıyor.

Arama kurtarma ekipleri ikinci depreme enkaz başında böyle yakalandı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, bölgede çekilen görüntüler ise afetin boyutunu gözler önüne sergiliyor. 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden arama kurtarma ekiplerinin karlı havada enkaz başında yakalandıkları 7.6 büyüklüğündeki depreme ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Mahşeri andıran görüntülerde sık sık tekbir getiriliyor.

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