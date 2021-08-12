Arama Kurtarma ekipleri, yaşlı kadını selden botla kurtardı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt'a giden Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) selzedelere yardım etmek amacıyla bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte çalışmalar yürüten PEAK, sele maruz kalan vatandaşlar için çaba sarf ediyor. Selin aktığı bölgede mahsur kalan yaşlı bir kadın, Sahil Güvenlik ekipleri ve Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince bota alınarak kurtarıldı.

Selden botla kurtarılan yaşlı kadın arama kurtarma ekiplerince güvenli bölgeye taşındı. Ayrıca sel nedeniyle mağdur olan engelli bir genç de arama kurtarma ekipleri tarafından kucakta taşınarak arabaya götürüldü.

İLGİLİ HABER Kastamonu’da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri

İLGİLİ HABER Kastamonu felaketi yaşıyor

İLGİLİ HABER Selde mahsur kalanları sağlık ekiplerine sırtında taşıdı

İLGİLİ HABER Kastamonu’da selde okul camına çıkan kadın kurtarılmayı bekledi