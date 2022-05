Arama kurtarma gemisi 'TCSG Güven' çalışmaları böyle görüntülendi

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'ndeki sorumluluk sahasında can ve mal emniyetinin sağlanması, her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunmasına yönelik faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 4 tane arama kurtarma korveti bulunuyor. Bunlardan birisi de İstanbul'da olan ve 2013 yılında göreve başlayan TCSG Güven Gemisi. 700 ton ağırlığında 88.60 metre uzunluğunda ve 12.20 metre genişliğindeki gemi hızlı manevra yeteneğine sahip. Mavi vatanı korumak için planlı plansız bir çok göreve katılan gemide, helikopter pisti, sağlık merkezi, spor salonu ve kantin, berber, çamaşırhane, ütühane ve 2 tane hızı kurtarma botu bulunuyor. Savaş gemisi olarak da geçen arama kurtarma gemisinde 2 çeşit silah bulunuyor. Bu silahlardan biri de gemin baş tarafında bulunan 40-70 milimetre çapındaki top, diğeri de köprünün üst tarafındaki 12.7 milimetre makineli tüfek.

Arama kurtarma sırasında ve seyir esnasında karşılaşılabilecek tüm olumsuz durumlara karşı Sağlık Bakanlığı personeli olan bir doktor da buluyor. Sağlık merkezinde EKG çekimi, ilk müdahale, gibi işlemler de yapılabiliyor. TCSG Güven Gemisinde, ikisi kadın subay olmak üzere toplam 104 personel görev yapıyor. İhtimal bir duruma karşı çelik yelek ve silahlarını giyen personeller hızlı botlarla olaya müdahale etmek için gemiden ayrıla biliyor.

Gemi Kontrol Yardımcı Subayı olarak görev yapan Yağmur İrem Baykal, bu mesleği neden tercih ettiğini anlattı. Bu mesleği küçük yaşlarda yapmaya karar verdiğini söyleyen Baykal, “Ailemin desteğiyle buralara kadar geldim. Ailem küçük yaşlardan itibaren beni destekledikleri için çok iyi bir şekilde karşıladılar. 7 aydır görev yapmaktayım. Zorlu bir eğitim sürecinden geçtik. 1 yıllık bir eğitim sürecinden geçtik. 4 ayı Foça da olmak üzere 8 ayı da Antalya'da olmak üzere eğitim sürecimizi tamamladık. Beni en etkileyen olaylardan biri ise insan hayatına dokunmak. Her görevimizi icra ederken insan hayatına dokunduğumuz için bu konu fazlasıyla etkilemekte. Her personelimiz insanlara yardım etmek için canla başla mücadele etmekte. Çoğu iş sektörü erkeklere göre daha uygun olarak görülürken, aslında kadınlarında istedikleri işi yapabildiklerini bilmelerini isterim. Kurumumuzda kadın personeli bu konuda hiçbir zaman ayrı tutmamış, aksine eşit şartlarda bizlere çalışma ortamı sağlayıp bizlere önem vererek her konuda olanak sağlamak için çabalamıştır” dedi.

“Birinci derece sağlık merkezi olarak tanımlanmaktadır”

Geminin özelliklerinden bahseden Güven Gemisi komutanı Kıdemli Binbaşı Akın Coşkunlar, “Genel tanımımız Arama Kurtarma faaliyetini icra etmek. Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde 4 adet arama kurtarma korveti bulunmaktadır. TCSG Güven'de bu korvetlerden bir tanesi. 2013 yılında göreve başlamıştır. 700 ton ağırlığında 88. 60 metre uzunluğunda, 12. 20 metre genişliğindedir. Denizin altında 5 metre draftı bulunmaktadır. Helikopter imkanı, çevre kirliliğine müdahale imkanı yangına müdahale imkanı gibi genel ve kullanışlı imkanları bulunmaktadır. Gemimiz açık deniz arama kurtarma korveti olarak geçmekte. Açık denizde icra ettiğimiz görevlerde karşılaşabileceğimiz sorunları çözebilmek adına gemimizde revir bulunmakta. Birinci derece sağlık merkezi olarak tanımlanmaktadır. Gemimizde Sağlık Bakanlığı personeli bir doktorumuzda bulunmaktadır. Aynı zamanda gemimizin helikopter kaldırma indirme imkanı bulunmaktadır. Bu özellikle açık denizlerde icra ettiğimiz görevlerde bize büyük artı sağlamaktadır. Gemimizin yangınla mücadele için harici yangın söndürme sistemi dediğimiz bir sistemimizde mevcut. Bununla gerekli diğer gemilerdeki yangınları söndürme imkanı bulabilmekteyiz. Gerekse kolluk anlamında uyumsuz gemilere müdahalede de bu özelliğimizi kullana bilmekteyiz” diye konuştu.

Gemide 2 çeşit silah bulunduğunun belirten Coşkunlar, “Gemimizde çeşitli ebatlarda silahlarımız bulunmakta. Bu silahlarımızla genel kolluk görevlerinin icrası sırasında ihtiyaç olması durumunda kullanmaktayız. Bu silahlardan bir tanesi baş tarafında bulunan 40- 70 milimetre oto bir adet toptur. Bu topla her sene düzenli olarak atışlarımızı icra etmekteyiz. Bunun yanı sıra köprünün üst tarafında 12.7 milimetre makineli tüfek dediğimiz 2 adet silahımız daha mevcuttur. Bunun da yakın savunma atışları yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Gemimizde 2 tane kadın Subayımız bulunmaktadır”

Geminin manevra yeteneğinin güçlü olduğunu söyleyen Çoşkunlar, “Gemimizde 104 adet personel bulunmakta. 103 tanesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın rütbeli personeli, bir tanesi de Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktorumuzdur. Gemimizde 2 tane kadın Subayımız bulunmakta. Ana görev konseptimiz gereği arama kurtarma görevlerine müdahale etmek. Bunun yanı sıra denizlerde karşılaştığımız diğer vakalarda da her türlü müdahaleyi yapmaktayız. Gemimiz büyük tonajlı bir gemi dışarıdan büyük gözükmesine rağmen özellikle baş tarafında bulunan pervanesi sayesinde çok kolay manevra yapabilmekte. Manevra yeteneği anlamında güçlü ve kuvvetli bir gemidir. Her türlü limanda, her türlü hareketi icra edebilecek seviyededir. Bu gemiler genellikle ana limanlarından uzakta görev yapmaktadır. Gittiğimiz limanlarda personelin moral motivasyonunu geliştirmek açısından helikopter hangarına helikopter konuşlandırmadığımız zamanlarda burayı spor salonu olarak kullanmaktayız. Personelimiz açısından zevkli ve faydalı olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

