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Arama yapılan ev cephanelik gibi çıktı

Arama yapılan ev cephanelik gibi çıktı
Arama yapılan ev cephanelik gibi çıktı

Aksaray’da kaçak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahsın evine düzenlenen operasyonda 9 adet ateşli silah, mermi ve fişek ile esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray'ın merkeze bağlı Çekiçler Köyünde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (50) isimli şahsın uyuşturucu ticareti ve kaçak silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki olarak bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri şahsın ikametine yönelik operasyon için düğmeye bastı.
Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 8 adet av tüfeği, bir tabanca, mermi ve fişek, bir miktar esrar maddesi ile hassas terazi ele geçirildi.

Yasin Can
 

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